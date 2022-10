Hugh Jackman revela por que decidiu voltar a interpretar Wolverine; confira

Publicidade

A decisão de Hugh Jackman em voltar a interpretar Wolverine pegou muitos de surpresa, mas, de acordo com o ator, a ideia já estava em sua mente há alguns anos.

Ele dará vida ao herói novamente no próximo filme da franquia Deadpool, no qual vai atuar ao lado de seu amigo Ryan Reynolds. Em entrevista à revista Variety, ele contou por que decidiu aceitar o retorno.

Jackman disse ao veículo que realmente estava decidido a encerrar sua jornada com o personagem depois do lançamento de Logan, de 2017, último longa em que o vimos como Wolverine.

A ideia começou a mudar quando foi a uma exibição de Deadpool, ainda em 2016: “Com 20 minutos de filme, eu estava tipo, ‘Ah, droga’. Tudo o que eu ficava vendo na minha cabeça era [o filme] 48 Horas com Nick Nolte e Eddie Murphy. Então, está fermentando há muito tempo. Só demorei mais para chegar aqui”.

Segundo o ator, Ryan Reynolds o pedia quase que diariamente para que os dois fizessem um filme de Wolverine e Deadpool juntos. Mas Jackman só chegou a uma decisão em agosto deste ano, quando estava em uma viagem à praia com sua família.

Ryan Reynolds e Hugh Jackman são amigos de longa data e vão atuar juntos em 'Deadpool 3'. Foto: Mario Anzuoni/Reuters - 28/04/2009

“Acho que ele já tinha desistido, na verdade”, disse o artista. “Acho que foi um grande choque para ele [quando contei]. Houve uma longa pausa, e então ele disse: ‘Eu não posso acreditar no timing disso’”.

No momento em que Jackman contou a Reynolds sobre sua decisão de retornar ao personagem, o intérprete do Deadpool estava prestes a se encontrar com Kevin Feige, o presidente dos Estúdios Marvel, para falar sobre Deadpool 3.

“Estar no set com um dos meus amigos mais próximos todos os dias é um sonho se tornando realidade. Mas fazer isso com esses dois personagens icônicos lado a lado está além dos nossos sonhos mais loucos”, revelou Reynolds à Variety.

O terceiro filme da franquia Deadpool ainda não teve sinopse ou nome oficial revelados. No entanto, o longa tem previsão de estreia para o dia 6 de setembro de 2024.





*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais