Hulk Paraíba anunciou que sua mulher, Camila Ângelo, está grávida do segundo filho do casal. É o quinto do atleta, que já foi casado com Iran Ângelo, a tia da atual.

“Passando para agradecer pelas inúmeras mensagens que venho recebendo sobre a gravidez da minha esposa. Mais um filho, mais uma benção que Deus me presenteou. Não era novidade para os meus familiares, pras pessoas mais próximas”, revelou ele nos Stories do Instagram no domingo, 17.

O jogador Hulk e a atual mulher, Camila, com a filha, Zaya, na Disney Foto: Reprodução/Instagram/@hulkparaiba

Os filhos de Hulk com a tia de Camila não sabiam da gravidez até sábado, 16. “Eu havia combinado com a minha esposa de contar para eles, a partir do dia 16, quando pegasse eles para passar as férias comigo. Contei a novidade, eles ficaram muito felizes”.

Hulk acredita que os filhos mais velhos “vazaram” a notícia após descobrirem a gestação. “Sabia que, contando para eles, eles iriam contar para outras pessoas e essas pessoas passariam para alguém. Sabia que ia vazar”, comentou.

Com Iran, Hulk é pai de Ian, Tiago e Alice. O relacionamento acabou em 2019, quando ele se envolveu com Camila Ângelo, sobrinha da ex.

O atleta e Camila não anunciaram a gravidez antes por uma decisão conjunta, mas devem revelar o sexo do bebê em breve. Juntos, eles também são pais de Zaya, nascida em abril de 2022.