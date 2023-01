Ian Somerhalder e Nikki Reed anunciam gravidez de segundo filho; confira

Ian Somerhalder, de 44 anos, e Nikki Reed, de 34 anos, anunciam a gravidez de seu segundo filho. Casados desde 2015, também são pais de Bohdi Soleil, de 5 anos.

O ator de The Vampire Diaries fez uma publicação no Instagram na segunda-feira, 9, para homenagear a esposa. Para começar a carta, ele revelou que quis ter uma família grande desde quando era “um jovem menino”.

“Obrigado Nik por me presentear com isso. Round dois, vamos lá! Obrigado, obrigado a esse ser humano incrível pela benção da vida e do amor, por ser a mãe mais incrível e por se esforçar tanto para realizar seus sonhos. Quando eu tirei essa foto, não conseguia acreditar no que via através das lentes. Não há nada mais bonito”, disse Somerhalder.

Nikki Reed e Ian Somerhalder anunciam gravidez de segundo filho Foto: Instagram/@nikkireed

A atriz da franquia Crepúsculo disse que tem “muitas ressalvas com as redes sociais”, mas agradeceu a recepção e acolhimento dos seguidores pela notícia da gravidez.

“(Tenho ressalvas) Principalmente, quando se trata de filhos e do que escolho dividir com o mundo. Muito obrigada por honrar isso e por enviar energias positivas, gentileza e amor. Algumas coisas são boas demais para não serem compartilhadas”, escreveu.

Amigos e usuários da web celebraram a novidade. “Melhor notícia”, disse a atriz Teresa Palmer. “Amor, amor, amor”, falou a atriz e dançarina Jenna Dewan.