Iggy Azalea comenta prisão do ex, Playboi Carti, e expõe agressões: ‘Abuso em série com mulheres’

Após a notícia da prisão de Playboi Carti, na Geórgia, nos Estados Unidos, acusado de sufocar sua atual namorada, que está grávida, Iggy Azalea comentou o caso. O rapper viveu um relacionamento de cerca de dois anos com a cantora, com quem teve um filho, Onyx Kelly.

No Twitter, Iggy expôs que também foi agredida por Playboi quando namoravam. “Estive neste lugar. Passei por isso. Eu te avisei”, escreveu a cantora.

O rapper Playboi Carti Foto: Playboi Carti

Em outra publicação, ela destacou a ausência do rapper na criação de Onyx Kelly: “Imagina ter uma namorada grávida e fingir que ela não existe até descobrir que você também gosta de abusar dela - e raramente visitar o seu filho de verdade, a menos que seja porque você está fugindo de problemas que tenha em Atlanta [EUA] ou da imprensa, por causa do seu abuso em série com mulheres”.

Por fim, ela aproveitou o Valentine’s Day para deixar um recado ao público. “Trate bem as pessoas que você ama”, aconselhou.

A prisão de Playboi Carti

Segundo informações do TMZ, Playboi Carti teria supostamente sufocado a atual namorada grávida, após uma discussão envolvendo um teste de paternidade.

De acordo com a declaração de prisão obtida pelo site americano, as agressões teriam ocorrido quando a mulher estava com 14 semanas, em dezembro de 2022. A vítima alegou que ele a agarrou pelo pescoço e a empurrou.

Quando os policiais chegaram no local, viram que a mulher tinha ferimentos visíveis no pescoço, tórax e costas. Carti foi preso por agressão agravada. Brian Steel, advogado do rapper, disse ao TMZ que Playboi foi “falsamente acusado” e que o “caso será arquivado sem qualquer processo ou litígio”.