Ilustradora do BBB 23 pede desculpas após ser acusada de racismo

A ilustradora do BBB 23, Rafaella Tuma, pediu desculpas após ser acusada de racismo por um meme em que sugeriria que um homem negro seria ladrão.

A imagem foi publicada em uma rede social da ilustradora e apagada após as acusações, mas o caso foi rechaçado nas redes sociais. Ela fez um vídeo afirmando ter errado ao compartilhar a imagem.

O meme racista é sobre uma conversa em que uma pessoa afirma estar sofrendo por um rapaz. Na resposta com a foto do pretendente, a outra pessoa responde com um comentário racista: “Sofrendo por quê? Ele te roubou?”.

o post da rafaella tuma na rede do lado… alguém precisa avisar pic.twitter.com/nDGoCWPFUY — Alexandre (@Iexandre) March 19, 2023

“Você tem que assumir os erros, ver que foram grotescos e tentar pedir desculpas. Quando eu peguei esse meme, eu peguei do próprio cara. Ele é ator e comediante, ele mesmo se zoou. Eu não deveria ter compartilhado”, afirmou Rafaella.

“Traz uma problemática gigante. Fiquei com raiva de mim mesmo por um filtro que estava óbvio que estava errado. Eu errei. Desculpa. Estou vendo os comentários que estão rolando e não vai ser a última vez que vou me pronunciar sobre esse assunto”, finalizou.

Nas redes sociais, internautas acusaram a cartunista de racismo. “Vou curtir todos os posts e coisas tacando o pau na Rafaella Tuma pelo “meme” racista. Estamos em 2023 e é inadmissível que alguém pegue uma foto de alguém e chame de bandido”, escreveu um perfil. “Rafaella Tuma, ilustradora do BBB, postou um meme escancaradamente racista. Apagou. Pediu desculpas. Falou em ter mais filtro. A piada dela é a de quem pensa igual ao PM que dá tapa na cara de um jovem preto numa abordagem. Desculpas nunca bastarão, racismo é crime, racismo mata”, publicou outro.