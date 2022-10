Imagine Dragons adia shows no Brasil por problemas de saúde do vocalista

A banda Imagine Dragons anunciou nesta segunda-feira, 17, que vai adiar todos os shows na América Latina, incluindo as apresentações que faria no Brasil em outubro, por conta de problemas de saúde do vocalista, Dan Reynolds.

A Mercury World Tour passaria por Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro nos dias 25, 27 e 29 de outubro, respectivamente. As datas serão remarcadas em breve e os ingressos adquiridos anteriormente permanecerão válidos.

Em comunicado, os integrantes do grupo lamentaram a necessidade do adiamento e explicaram que Reynolds está “lutando com uma hemorragia nas cordas vocais e um nódulo desde a última etapa da turnê” e que seguir com os shows poderia causar danos permanentes à sua voz.

Somado a isso, o músico também está lidando com uma “entorse bastante séria no joelho, que exigirá uma mobilização e reabilitação por algum tempo”. O problema consiste em lesões dos ligamentos na região de articulações.

Além do Brasil, o Imagine Dragons passaria por Colômbia, Chile, Argentina e México. Para aqueles que não puderem comparecer às novas datas, informações sobre o reembolso serão disponibilizadas em breve.

Confira o comunicado da banda na íntegra:

“Lamentamos muito informar que teremos que adiar nossa turnê pela América Latina. Em nossos doze anos como banda, nunca tivemos que cancelar uma turnê (e podemos contar o número de shows em uma mão). Esperamos que vocês saibam como é difícil para nós adiar essas datas e planejamos compensá-los em breve. Alguns de vocês devem saber que Dan está lutando com uma hemorragia nas cordas vocais e um nódulo desde a última etapa da turnê, e ele foi alertado por seu médico que seguir agora poderia causar uma ruptura e prejudicar irreparavelmente sua voz. Inesperadamente, ele agora também está lidando com uma entorse bastante séria no joelho, que exigirá uma mobilização e reabilitação por algum tempo. Nós simplesmente não podemos dar a vocês agora os shows que vocês esperam e merecem.

Manteremos todos atualizados à medida que tivermos novas datas, e sentimos muito por aqueles que fariam viagens e outros planos para nos ver. Os reembolsos serão disponibilizados para aqueles que não puderem comparecer nas novas datas

Todo nosso amor,

Dragons”





*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais