Influencer cristã que foi acusada de traição se defende: ‘Coisas que nenhuma mulher suportaria’

A influenciadora Bruna Lohaine, que ficou conhecida por seus conteúdos voltados para o público cristão, foi acusada pelo marido de traição. Na manhã desta terça-feira, 29, ela se defendeu em suas redes sociais.

Bruna, que tem mais de 2 milhões de seguidores no TikTok, foi acusada em um vídeo publicado por seu marido, Marcos Felipe Gomes. “[Ela] está aqui na pousada, junto com um cara, me traindo. Ela tá lá dentro, o cara tá lá dentro. Ela pegou meu carro e sumiu. Vou mostrar pra vocês a realidade”, disse Marcos.

Já na manhã seguinte, a influenciadora se defendeu, negando que teria traído o marido. “Eu jamais iria pra lugar nenhum pra enganar, trair”, afirmou. “Eu saí de casa e não me arrependo. Só eu sei tudo que eu passei”.

Segundo Bruna, ela suportou uma união difícil. “Nunca falei do meu casamento para ninguém”, iniciou. “Mas tem coisa que extrapola. Ele nunca chegou a me bater, mas foi agressivo, me ameaçou. Passei por coisas que nenhuma mulher suportaria passar e passei por tudo quietinha”. Em parte do registro, ela se emociona, dizendo que gostaria de estar em sua casa gravando seus conteúdos.

Bruna compartilhava em seus vídeos a “rotina da mulher cristã”, que incluía sua vida com o marido, atividades de dona de casa e roupas para o culto. Por isso, fãs da influenciadora se chocaram com a revelação.

“Não quero incentivar o divórcio, eu mesma tentei até o fim. Quero que todas que estejam em crise consigam resolver seus problemas conjugais, afinal o casamento é uma instituição divina”, escreveu.