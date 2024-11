Aos 35 anos, influenciador Diego Friggi morre esperando vaga na UTI mesmo com plano de saúde

O influenciador Diego Friggi morreu na tarde do último domingo, 10, vítima de uma embolia pulmonar, em São José dos Campos. De acordo com a Band, ele começou a ser sentir mal ainda no mês de outubro e procurou um pronto-socorro vinculado ao plano de saúde particular. Na ocasião, ele foi diagnosticado como pneumonia e orientado a se tratar com medicamentos em casa.

Porém, o influencer não teve melhora e precisou voltar ao local para ser atendido. O quadro de Diego se agravou e ele foi internado.

Influenciador Diego Friggi Foto: @diegofriggi via Instagram

PUBLICIDADE Em postagem no Instagram, poucas horas antes da morte, a família pediu orações para Diego. A namorada do influenciador, Bruna Martins, escreveu: “Fala pessoal, como vocês estão acompanhando, o Diego estava tratando em casa de uma pneumonia. Porém, não obteve melhora e foi novamente para o hospital. Ontem, 8, foi diagnosticado com uma embolia pulmonar e segue internado e aguardando para ser transferido para uma UTI. Provavelmente ele vai ficar sem celular por alguns dias, e não temos previsão de alta. Assim que tivermos qualquer novidade informaremos vocês nos stories. Orem pelo Diego”, escreveu a namorada dele, Bruna Martins O velório de Diego aconteceu domingo e o sepultamento nesta segunda-feira, no Cemitério Padre Rodolfo Komorek.

Ainda de acordo com a Band, os médicos afirmaram que o influenciador desenvolveu uma embolia pulmonar e que precisaria ser transferido para um leito de UTI. Segundo familiares, o convênio médico alegou a indisponibilidade de vaga para a UTI e afirmou que o plano de saúde tinha carência, por isso, existia a dificuldade para a transferência.

Em nota, a empresa do plano de saúde informou que “Diego recebeu toda assistência médica e hospitalar necessária com aplicação de protocolos de atendimento e que a busca por vaga para transferência ao sistema único de saúde SUS foi realizada devido a questões administrativas sem causar qualquer prejuízo ao atendimento prestado ao paciente”.

Com 669 mil seguidores nas redes sociais, Diego Friggi realizava sorteios de rifas de carros e motos de luxo.

O que é embolia pulmonar?

Segundo informações do Ministério da Saúde, a embolia pulmonar também é conhecida por “infarto pulmonar”, pois, como a doença que afeta o coração, é ocasionada por uma obstrução dos vasos sanguíneos. No caso da embolia, a circulação sanguínea é prejudicada pelo acúmulo de coágulos de sangue em veias e artérias.

O quadro, em geral, se dá por conta de hábitos de saúde danosos, como o tabagismo e o sedentarismo. Mas também pode ocorrer por complicações de outras doenças, longo tempo de imobilidade, uso de alguns anticoncepcionais e, ainda, distúrbios de coagulação sanguínea.