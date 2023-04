Influenciador Xurrasco tem encontro com sósia: ‘Quem é quem?’; veja

Uma jovem do Rio de Janeiro chamou a atenção nas redes sociais recentemente, devido à semelhança com Xurrasco. Agora, ela é conhecida como Xurrasca e, com o apelo do público, teve seu primeiro encontro com o influenciador digital na última sexta-feira, 14.

“Já que todo mundo fala que eu pareço tanto com o Xurrasco, tá aí a Xurras versão feminina”, brincou a jovem na legenda de um vídeo performando a famosa coreografia de Lovezinho. A publicação ganhou destaque nas redes sociais e muitos internautas passaram a marcar o influenciador.

O primeiro encontro foi registrado nos stories do Instagram. Na ocasião, Xurrasco também se impressionou com a semelhança e questionou os seguidores: “Quem é quem?”.

Encontro entre Xurrasca e Xurrasco Foto: Reprodução/Instagram/@xurrasco_021