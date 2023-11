Influenciadora baiana Jeane Passos morre aos 34 anos

A influenciadora baiana Jeane Passos morreu aos 34 anos, afirma publicação em seu Instagram feita no último dia 16. Ela havia sido internada nesta semana devido a complicações da anemia falciforme, e não resistiu.

“Venho por meio dessa nota, por respeito aos seguidores e parceiros, comunicar que Jeane está internada por complicações de anemia falciforme. Neste momento, ela está impossibilitada de acessar o celular. Peço orações por ela, para que Deus restaure a sua vida”, dizia uma publicação da quarta-feira, 15.

Jeane Passos morre aos 34 anos Foto: Reprodução/Instagram/@passosdajeane

Com 45 mil seguidores no Instagram, Jeane era conhecida por publicar dicas de moda, casa e beleza. Ela foi velada e sepultada na última quinta-feira, 16, no cemitério Bosque da Paz em Salvador.