Influenciadora conhecida como ‘filha do Beiçola’ salva Marcos Oliveira de despejo

Marcos Oliveira e Martina Oliveira: apesar da coincidência dos sobrenomes, não são parentes. Influenciadora ganhou o apelido 'Beiçola' pelo corte de cabelo semelhante ao personagem vivido por Marcos Foto: Reprodução Instagram / @privatinaovr

A influenciadora Martina Oliveira - que ficou conhecida pelo apelido “Filha do Beiçola” - ajudou o ator Marcos Oliveira - que viveu o personagem em questão - a quitar as dívidas de aluguel de um apartamento localizado no bairro de Botafogo, zona Sul do Rio de Janeiro.

Martina ainda doou o valor de dois meses de aluguel para ajudar o ator até ele encontrar um lugar novo para morar. As informações foram confirmadas pela advogada do ator, Rose Scalco, nesta segunda, 2.

PUBLICIDADE A influenciadora doou o valor necessário para quitar os aluguéis em atraso (cerca de R$ 12 mil reais), além de pouco mais de R$7 mil equivalente ao valor de dois aluguéis a vencer. A advogada também conseguiu a gratuidade dos honorários devido à situação financeira do ator. Com isso, Marcos, que recebeu uma ordem de despejo em agosto, conseguirá quitar as dívidas da ação, que somavam pouco mais de R$ 19 mil reais. O Retiro dos Artistas chegou a oferecer abrigo a Marcos, mas ele se preocupou com a situação de seus três cachorros, que não poderiam viver no local. Em 2023, Deolane Bezerra também ofereceu ajuda financeira ao ator.

Entenda o caso

Em agosto de 2023, veio à tona a história de que Marcos Oliveira, que deu vida ao famoso personagem Beiçola, de A Grande Família, estaria passando por dificuldades financeiras.

A influenciadora de conteúdo erótico Martina Oliveira, até então, não tinha nenhuma relação com o ator - a não ser pelos ataques nas redes sociais que a comparavam com o personagem de Marco por conta do corte de cabelo usado por ela. Desde então, ficou conhecida como “Filha do Beiçola” ou “Beiçola do Privacy”, em referência ao site de conteúdo erótico que alçou a fama dela nas redes sociais.

Ao saber da situação delicada do ator, decidiu ajudar arrecadando doações a Marcos.

Nesta segunda, 2, ele agradeceu a influenciadora nas redes sociais: “Gente, estou tremendo até agora. Obrigado, ‘Beiçola do Privacy’, por me ajudar neste momento onde tantas pessoas me julgam e me condenam. A internet é barra pesada para uma pessoa da minha idade lidar. Espero que vocês nunca passem pelo que eu passei e passo ainda pois o processo contra o bandido que me colocou nesta situação ainda não foi concluído”, escreveu.

Nos comentários, a influenciadora respondeu: “As pessoas não têm noção quando falam mentiras sobre você! Fico muito feliz em poder te ajudar”, escreveu, e ainda brincou chamando o ator de “papai”.

