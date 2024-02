Já o advogado da família de Titi, Alexandre Celano, garante que “a luta continuará pela condenação criminal pelo crime de racismo, que é inafiançável e imprescritível, cuja pena pode chegar a 5 anos de prisão”. Veja o pronunciamento completo da defesa de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank:

“Recebemos com grande contentamento a notícia de que o Juízo da 32ª Vara Cível da Capital do Rio de Janeiro julgou integralmente procedentes os pedidos formulados pela família Gagliasso contra a infuencer digital e socialite Day Macarthy - após mais de seis anos do início do trâmite da ação indenizatória - em sentença cirúrgica e sensível do magistrado Leonardo Grandmasson Ferreira Chaves. Nada apagará as marcas das atrocidades racistas cometidas pela ré, uma vez que os registros dos fatos continuarão disponíveis no ambiente virtual, que é público. Por outro lado, há o alento de que a condenação em compensar os danos morais sofridos, cujo valor atualizado supera a quantia de meio milhão de reais, ao que me parece, a maior quantia já arbitrada no país contra um racista, terá amplo efeito pedagógico na sociedade, de extrema relevância, pois diariamente assistimos à população preta sofrer as consequências do racismo infelizmente ainda arraigado em muitos. A luta parecia eterna e por isso usamos o clichê de que a justiça tarda, mas não falha. Em muitos momentos me inspirei nas palavras de Nelson Mandela, que gostaria de compartilhar em agradecimento a confiança depositada em meu trabalho pela família Gagliasso: ‘Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar’”. Alexandre Celano - advogado