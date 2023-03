Influenciadora Ju Infante dá dicas práticas de segurança para mulheres em diferentes situações; veja

No Brasil, 33,4% (21,5 milhões) das mulheres com mais de 16 anos já sofreu violência física e/ou sexual de parceiros ou ex-companheiros ao longo da vida, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública encomendado ao Instituto Datafolha. O dado destaca que a violência contra mulher pode ocorrer dentro ou fora de casa. Diante disso, a administradora de empresas Ju Infante, 27, se dedica à produção de conteúdos para segurança feminina e soma quase 900 mil seguidores em suas redes sociais.

Ju Infante tem 27 anos e é natural de Guaxupé, interior de Minas Gerais Foto: Arquivo pessoal/Ju Infante

No TikTok e no Instagram, ela compartilha dicas práticas de segurança para diversas situações, como andar na rua sozinha, dormir em casa sozinha, viajar sozinha, andar no transporte público ou em carro de aplicativo/táxis, identificar um espelho espião, entre outros. “Eu não deveria estar aqui falando sobre isso, essas dicas não deveriam existir, porque deveríamos poder andar por aí sem preocupação. Mas a sociedade em geral nos obrigada a tomar esses cuidados, então é muito importante e necessária essa atenção”, reflete.

A iniciativa ocorreu em 2020, ano seguinte em que a mineira se mudou sozinha para São Paulo. Contudo, o instinto de atenção sempre fez parte de sua rotina. Segundo ela, além de já ter sido assaltada à mão armada, quando morava com sua mãe teve a casa invadida mais de uma vez. Todas as situações, em conjunto com o conhecimento público da violência contra mulher, a fizeram redobrar os cuidados diários.

O destaque nas redes sociais veio após publicar um vídeo com dicas para mulheres andar nas ruas, com base no que pratica rotineiramente. A postagem, então, viralizou e muitas internautas passaram a compartilhar a informação e pedir mais conteúdos do tipo. Logo, Ju passou a se dedicar a esse tipo de produção.

“O intuito dos meus vídeos é informar, criar uma comunidade de apoio e encorajamento de mulheres e meninas, para que elas consigam se tornar a melhor versão de si mesmas, sendo seguras em todos os sentidos, tanto fisicamente quanto interiormente. Por isso, abordo assuntos diversos, desde dicas de segurança até autoconfiança, autoestima e posicionamentos de modo geral”, pontua a influenciadora digital.

Continua após a publicidade

Com o sucesso do conteúdo, Ju está indo além de suas vivências, para conseguir diversificar as dicas. Para isso, ela se baseia em relatos e dúvidas de seguidoras, casos midiáticos e na rotina de pessoas conhecidas. “As dicas que não estão no meu escopo de convivência, procuro saber mesmo, pesquiso, pergunto para outras mulheres que vivem tal realidade e reúno tudo isso para conseguir falar sobre”, explica.

Quando mais nova, a mineira fez hapkido, um tipo de arte marcial, e acredita que a prática também a impulsiona no assunto. Para aprimorar os conhecimentos, ela está fazendo um curso de segurança pessoal, além de acompanhar conteúdos de profissionais da área. Em breve, a ideia de Ju é fazer uma especialização em defesa feminina.

Além dos vídeos publicados nas redes sociais, a influenciadora digital ministra palestras esporádicas. Para “um futuro próximo”, a ideia é expandir o alcance de seus conteúdos, ministrar seu próprio curso e realizar projetos sociais com esse viés. “Quero poder levar informação para o máximo de mulheres possível”, pontua.

Ameaças, gatilhos e mais desafios

Ju Infante dá dicas de seguranças para mulheres em diferentes situações Foto: Arquivo pessoal/Ju Infante

Mesmo com conteúdos relevantes e informativos, Ju também sofre ataques em seus perfis. “Os desafios são as descrenças, a ridicularização, muitas vezes de homens, dizendo coisas como: ‘Se precisa de tudo isso para sair de casa, melhor se trancar’ ou ‘Isso é exagero’. É um desmerecimento. Fico um pouco triste, às vezes”, expõe.

Continua após a publicidade

Ju relata, ainda, que já sofreu ameaçadas por compartilhar determinadas situações, especialmente em vídeos reagindo a tais. “Tem gente que associa com política e me ameaça, me insulta…”, conta.

Outro grande desafio para a influenciadora digital é a cobrança para abordar com frequência pautas relacionadas à violência contra mulher, muitas vezes com relatos e provas em imagens enviados por suas seguidoras. Segundo ela, “tem certas coisas que são gatilhos” e lhe “causam ansiedade e diversos sentimentos”. Por isso, embora fique chateada por não conseguir atender a todas, compreende a importância de filtrar os assuntos.

“Tem situações que preciso parar para pensar até que ponto consigo ajudar, quando essa pessoa precisa de uma ajuda mais afundo, como uma delegacia, por exemplo. Eu preciso saber como orientar a mulher a procurar essa ajuda”, reflete.

Para lidar com assuntos tão delicados e manter a saúde mental, Ju realiza terapia e, inclusive, incentiva a prática a todas.