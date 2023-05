Luanne Jardim: Quem era a influenciadora morta em tentativa de assalto no Rio de Janeiro?

A influenciadora Luanne Murta Jardim Martins foi morta neste domingo, 21, após sofrer uma tentativa de assalto no Rio de Janeiro. A mulher de 30 anos estava no carro com o namorado, João Pedro, quando levou um tiro no ombro, que atingiu o coração.

Luanne foi assaltada na região do Engenho de Dentro, na zona norte do Rio. O Estadão entrou em contato com a Polícia Civil do estado que confirmou a morte da influenciadora.

“A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada para apurar a morte de Luanne. Diligências estão em andamento para identificar a autoria e esclarecer a motivação do crime”, disse a polícia em comunicado.

Quem era Luanne Jardim?

Conhecida como Luanne Jardim nas redes sociais, a influenciadora fitness morava na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Ela tinha 315 mil seguidores no Instagram e 11,2 mil no TikTok, onde produzia conteúdos sobre emagrecimento, baseados na experiência pessoal.

Luanne emagreceu 50 quilos em 6 meses e, desde então, passou a motivar mulheres a perder peso de forma saudável. Ela também se denominava como empreendedora e vendia suplementos alimentares que auxiliam no emagrecimento.

Nas redes sociais, o namorado de Luanne publicou uma série de stories chorando para agradecer mensagens de apoio que sua família tem recebido.

Continua após a publicidade

Namorado de Luanne fala sobre morte de influenciadora nos stories Foto: Instagram/ @jardimluanne

“Quero agradecer todo mundo que está mandando mensagem, que gosta da nossa família. Estamos bem (...) Eu consegui acesso ao Instagram dela, o pai e mãe dela também conseguiram. Vou postar nossa última foto em família e quem puder estar com a gente nesse momento eu agradeço. Não vou conseguir responder todas as mensagens e nem vou tentar. Obrigado de verdade”, concluiu.