Influenciadora Luanne Jardim, morta no Rio de Janeiro, mostrava uma vida de luxo, carros e viagens

A influenciadora que morreu no último domingo, 21, Luanne Murta Jardim dos Santos Martins, 30 anos, compartilhava em suas redes sociais sobre o processo de emagrecimento que passou, além de mostrar uma vida regada de luxos, carros importados e viagens internacionais.

Luanne morreu a tiros dentro do carro que estava com o companheiro, no Rio de Janeiro, em uma tentativa de assalto. Os familiares, incluindo o pai de Luanne, Atanael Jardim dos Santos, atribuem o episódio a uma tentativa de execução, segundo o G1 Rio.

Com um perfil com mais 350 mil seguidores, Luanne compartilhava seu novo estilo de vida saudável e viagens caras. Em sua biografia no Instagram, a influenciadora se descreve como “multiempreendedora” e “ex-obesa”, onde afirma que perdeu 42kg.

Luanne ganhou fama por compartilhar sua transformação e incentivar outras pessoas a buscarem a perda de peso. Além disso, a influenciadora também vendia remédios para quem desejasse emagrecer.

Em seus destaques do perfil, ela contou como esse processo de emagrecimento começou. Segundo ela, chegou a pesar 120kg após descobrir uma traição e com a desilusão amorosa, ela decidiu mudar.

“Eu não era obesa, mas durante a minha primeira gravidez eu engordei bastante. Após a gravidez eu tive uma depressão muito grande e cheguei aos 120 kg”, disse ela, em agosto de 2020.

Continua após a publicidade

“Era muito difícil dar o pontapé inicial porque eu não podia fazer exercício físico, aeróbio, nada. E nessa fase eu também vivia um relacionamento muito ruim. A gente não tem autoestima e aceita qualquer coisa. Sem contar as ofensas, porque sempre tem alguém da família para soltar piada, enfim. Foi uma fase muito difícil”, relembrou.

Antes de perder peso, a ideia inicial era fazer uma bariátrica, mas após conciliar atividades físicas e remédios fitoterápicos, ela conquistou o corpo que desejava. Launne deixa claro que realizou cirurgias reparadoras como abdominoplstia, mamoplastia e outras.

“No final de 4 meses, conciliando exercício, jejum intermitente, eu perdi 42 kg. Mesmo assim comecei a fazer uma dieta, antes de fazer a reparadora. Foram cinco cirurgias reparadoras”, contou Luanne.

Carros, luxo e ostentação

Outro motivo pelo qual Luanne ganhou visibilidade nas redes foi por compartilhar suas viagens caras, carros de luxo e ostentação. A influenciadora tinha até uma coleção de carros, onde incluía as marcas Porsche, Ferrari, Lamborghini, BMW, Land Rover, Jeep e Mercedes, além de jet ski e um helicóptero.

Cliques em diferentes países e lugares, como Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e Ilhas Maldivas, no Oceano Índico. Em uma legenda, Luanne até escreveu: “Mais um sonho realizado: Maldivas. E que lugar maravilhoso, estou completamente encantada com cada detalhe, e quem me segue aqui a algum tempo, sabe o quão sonhado foi esse momento, e cá estou eu, batalhe, batalhe duro, que os sonhos se realizam”.

Continua após a publicidade





No perfil da influenciadora, João Pedro Oliveira Farche, companheiro dela e quem estava com Luanne na hora do assalto, além de Miguel, filho de Farche, que estava no banco de trás - compartilhou um vídeo chorando pela morte de Luanne. Um post sobre o horário do velório e enterro também já foi compartilhado no perfil dela.

João Pedro Oliveira Farche, Foto: Reprodução de vídeo/Instagram/@jardimluanne





Continua após a publicidade