Influenciadora quer mais de R$ 300 mil de Gabi Martins por exposição como amante

Após ser taxada como amante pela ex-BBB Gabi Martins, a influenciadora Kamille Millane está processando a cantora e pede o valor de R$ 339.274,40 por danos morais. A informação foi divulgada pela página Segue a Cami, que teve acesso ao processo e revelou que a empresária não estaria nada satisfeita com a fama.

Kamille alega que se sentiu prejudicada após Gabi expor as conversas que a empresária teve com o então namorado na época, Lincoln Lau. Segundo a influenciadora, os ataques não só prejudicaram o seu trabalho, como agravaram o seu quadro de depressão. Ela estaria sendo xingada nas redes sociais e em espaços públicos.

Kamille Millane processa Gabi Martins e pede mais de R$ 300 mil por danos morais Foto: Reprodução/Instagram/@gabimartins

O valor do processo faz referência à música Indereço, lançada recentemente por Gabi. A cada visualização, a influenciadora ganha 20 centavos. A produção já conta com mais de 2,3 milhões de visualizações. Na canção, Gabi conta a história do momento em que foi traída pela namorado e quando a suposta amante pede o “indereço”, com a letra i, para o rapaz por meio de um aplicativo de mensagens.