Influenciadora se confunde e paga R$ 195 mil em leilão de dois bois: “Alguém quer comprar metade?”

A influenciadora digital Cela Lopes, natural do Rio Grande do Sul, viralizou nas redes sociais após compartilhar uma situação inusitada e, para ela, bastante frustrante. Cela, que pretendia presentear o pai com dois bois adquiridos em um leilão, acabou descobrindo que não havia comprado os animais inteiros, mas apenas metade de cada um – e tudo isso por um valor bem mais elevado do que esperava.

Despois da repercussão, Cela Lopes publicou uma foto em tom e piada a seus seguidores: "Depois que ela comprou gado, ela tá na skin boiadeira". Foto: Reprodução/@cwla

Em um vídeo compartilhado com seus seguidores, Cela relatou o susto ao perceber que os valores de R$ 2.000 e R$ 4.500, anunciados no leilão, na verdade deveriam ser multiplicado por 30, totalizando R$ 195 mil por metade de dois bois. “Guardem essa informação: quando forem a um leilão e o valor for R$ 1.000, não é R$ 1.000, é isso vezes 30″, alertou a influenciadora.

Ainda tentando assimilar o que ocorreu, ela compartilhou o momento em que percebeu que não poderia cancelar a compra, para evitar problemas legais, e ainda brincou: “Alguém quer comprar metade de dois bois, por favor?” Ela compartilhou a reação de amigos e familiares ao receberem a noticia.

Apesar da experiência, Cela não se afastou do ambiente rural. No domingo, dia 18, ela foi uma das celebridades presentes na Festa de Peão de Barretos, um dos eventos mais tradicionais do interior de São Paulo. No entanto, desta vez, a influenciadora garantiu que manteve uma distância segura dos bois, evitando novos gastos inesperados.