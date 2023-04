Influenciadora tem crise de choro e faz apelo após sumiço de pato de estimação: ‘Um filho para mim’

A modelo e influenciadora digital Julia Olympio, conhecida por criar um pato, apareceu bastante abalada nas redes sociais na última quinta-feira, 13, informando o sumiço de Patolino. “Entraram na minha casa e roubaram ele, estamos desde ontem procurando”, disse aos prantos.

Julia Olympio e o Patolino Foto: Reprodução/Instagram/@juliaolympio

Recentemente, Julia se mudou para um imóvel que pudesse atender melhor às necessidades do pato. “Já reviramos tudo. Estamos sem dormir. Não tem vestígio dele, então alguém pegou. Se algum bicho tivesse entrado aqui, ele estaria aqui morto, mas ele não está em lugar nenhum”, relatou.

Agora, a influenciadora faz apelo ao público e orienta a mandar mensagem se souber de alguma informação, que será recompensada por ela. “Se alguém pegou ele, me devolve! Vocês sabem que o Patolino é um filho para mim. Não consigo viver sem ele. Por favor, gente, me ajuda a encontrar”, pediu.

Para intensificar as buscas, Julia contou com apoio de uma equipe com cão farejador. No entanto, nenhum rastro do pato foi encontrado.

Patolino está com Julia desde filhote. Ele convive com uma cachorra da raça golden retriever e é tratado como membro da família. Nas redes sociais, o pato faz sucesso com vídeos de sua rotina, que inclui até passeios no shopping, no cinema, na praia e muitos banhos de piscina.