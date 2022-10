Ingressos para show do Paramore em São Paulo esgotam rapidamente e web reage

Continua após a publicidade

As vendas dos ingressos para o show da banda Paramore em São Paulo tiveram início nesta sexta-feira, 7, mas muitos fãs não vão poder ver o grupo na vinda à capital paulista após nove anos.

Os tickets começaram a ser vendidos às 12h no site da Tickets For Fun, mas rapidamente se esgotaram. Os preços variavam entre R$ 200 (pista, meia-entrada) e R$ 780 (pista premium, inteira) e todas as modalidades já não estão mais disponíveis.

Leia também Paramore anuncia apresentações no Brasil após 9 anos

Os ingressos para o show da banda Paramore se esgotaram rapidamente em São Paulo. Foto: Mike Segar / REUTERS - 25/08/2017

No Twitter, o assunto chegou aos mais comentados da rede. Fãs fizeram “memes” sobre a situação, compartilharam as experiências na fila de espera e pediram por mais um show extra na capital paulista.

Confira algumas reações:

como fazer ingresso do paramore em casa com maizena e acetona — jurídico halfnoise (@laristg) October 7, 2022

os fãs do paramore assim na pré fila pra comprar o ingresso: pic.twitter.com/9BXOpYOrrf — ayla do underground ⚔️ (@panicarctic) October 7, 2022

Continua após a publicidade

Legal q vc conseguiu o ingresso do paramore



eu nem queria ir mesmo pic.twitter.com/RmOS7RsaRn — Arthur Sereia (@rhtrld) October 7, 2022

Eu quando a fila do Paramore finalmente abriu e minha posição na fila era 26462 sendo que só cabem 18 mil no lugar pic.twitter.com/MozMKP4gv3 — Gatinha da Dua Lipa (@LarihGM) October 7, 2022

paramore larga um show extra em sp dia 10/03 essa agenda tá vazia n custa nada pic.twitter.com/KuV3QgT7fK — juno (@junocml) October 7, 2022

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais