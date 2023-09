‘Insignificante’, rebate Rafa Kalimann a um seguidor que criticou a sua aparência; veja

A influenciadora Rafa Kalimann decidiu responder a um seguidor que questionou a sua aparência nesta semana. Na última quarta-feira, 6, a ex-BBB publicou uma foto da sua participação no desfile da marca de lingerie no Victoria’s Secret World Tour 2023, em Nova York, nos Estados Unidos.

A apresentadora usava um vestido preto transparente que mostrava as suas peças íntimas e recebeu a seguinte mensagem: “Só por curiosidade, as estrias, está vendendo por dúzia ou por unidade? Pequeno detalhe”. Em resposta, Rafa disse que o comentário era “insignificante”. “Pelo mesmo valor do seu incômodo, insignificantes iguais.”

Rafa Kalimann responde seguidor: 'Insignificante' Foto: Reprodução/Instagram/@rafakalimann