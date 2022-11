Instagram ‘cancelado’? Internautas fazem memes após rede suspender contas de usuários

Publicidade

Após a notícia de que o Instagram estaria suspendendo contas de usuários ao redor do mundo, internautas não perderam tempo e já rechearam a web de memes.

A falha na rede social chegou ao primeiro lugar dos assuntos mais comentados no Twitter nesta segunda-feira, 31. O motivo seria os inúmeros relatos de usuários que alegaram ter suas contas bloqueadas sem razão aparente.

Leia também Instagram suspende contas de usuários em todo o mundo; problema foi resolvido

Inúmeros usuários do Instagram alegaram ter tido as contas bloqueadas nesta segunda-feira, 31. Foto: Michael Dwyer / AP

Segundo o site DownDetector, mais de 7 mil pessoas podem ter sido afetadas ao redor do mundo. Internautas que não tiveram as contas bloqueadas também notaram uma queda no número de seguidores e de perfis seguidos.

A rede afirmou que está investigando o ocorrido e pediu desculpas pelo inconveniente.

No Twitter, as reações foram desde um pedido para que Mark Zuckerberg, diretor da Meta, “passe um durex nesse fio solto” até a simulação de um “sorteio” de quais contas seriam derrubadas.

Confira os melhores memes:

Continua após a publicidade

O Instagram de novo não, será que mark zuckerberg não passa uma durex nesse fio solto pic.twitter.com/ugx0zhgsnN — cinamoon boy (@plisetsky_3) October 31, 2022

O Instagram escolhendo qual conta derrubar nesta manhã de segunda pic.twitter.com/yyPKV4BaTG — Gabriel (@IGabu_) October 31, 2022

Nunca sou sorteada pra nada, mas pra perder o Instagram tá aí #instagramdown — fletcher surtada (@not_the_same) October 31, 2022

O Instagram tá nessa energia hoje #instagramdown pic.twitter.com/Jl5QARNYdg — Luís Fernando (@fnandoluis_) October 31, 2022

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais