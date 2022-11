Instagram: Juliette, Gkay e outros famosos relataram grande perda de seguidores na plataforma

Publicidade

Celebridades brasileiras relataram problemas com o Instagram nesta segunda-feira, 31. Alguns tiveram suas contas suspensas, outros perderam um grande volume de seguidores, caso da cantora Juliette, e dos influenciadores Gkay, Virginia Fonseca e Alvaro.

Juliette disse no stories que perdeu 400 mil seguidores. Enquanto a atriz e influenciadora Gkay divulgou ter perdido 300 mil com a instabilidade na plataforma. “Eu tento fazer um curso de good vibes, mas Zuckerberg não deixa”, disse ela, se referindo ao dono do Instagram, Mark Zuckerberg.

Leia também ‘Pai, estou contigo pro que der e vier!’, diz Flávio após derrota de Bolsonaro para Lula no 2º turno

Gkay e instagram Foto: Instagram/ @gessicakayane

O influenciador Alvaro disse ter caído novamente para os 9 milhões de seguidores com a falha. E completou dizendo que Anitta e Carlinhos Maia também teriam perdido seguidores.

A influenciadora Virginia Fonseca disse ter perdido 200 mil seguidores com a falha. “O Instagram hoje amanheceu bugado. Eu estava com 40,2 milhões de seguidores e agora estou com 40″, disse em story.

virginia e instagram Foto: Instagram/ @virginia

Em nota enviado ao Estadão, o Instagram, que pertence à Meta, empresa também dona do Facebook, confirmou que houve uma falha global em seus sistemas que está causando o problemas.

Continua após a publicidade

“Hoje mais cedo, um bug fez com que algumas pessoas tivessem dificuldade para acessar suas contas no Instagram. Isso fez com que um pequeno número de contas notassem uma mudança temporária na quantidade de pessoas que as seguiam. Resolvemos o problema o mais rápido possível para todos os impactados e pedimos desculpas pelo inconveniente”, disse o porta-voz da Meta em nota.

A empresa não confirmou quais contas estão sendo suspensas e não explicou sobre a remoção de seguidores.