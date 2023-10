Inteligência artificial simula como seria aparência de John Lennon se estivesse vivo; veja imagens

O jornal britânico Daily Star pediu que uma ferramenta de inteligência artificial simulasse como seria a aparência de John Lennon caso ele estivesse vivo. O eterno integrante dos Beatles completaria 83 anos nesta segunda-feira, 9 de outubro.

As imagens criadas pela plataforma Midjourney mostram o cantor ainda com o cabelo castanho na altura dos ombros e com pouco mechas grisalhas. As rugas de expressão estão mais aparentes, mas o músico ainda usa os seus famosos óculos redondos.

IA simula como John Lennon seria se estivesse vivo hoje. Foto: Midjourney/Daily Star

Nas imagens criadas por IA, Lennon está vestindo uma jaqueta jeans azul-marinho com aparência de usada e uma calça de tons parecidos. Em uma das fotos, ele dedilha um violão e um papel de parede florido cobre as paredes atrás dele.

John Lennon ainda teria cabelos castanhos na altura do ombro, segundo imagem elaboradora por IA. Foto: Midjourney/Daily Star

Lennon morreu assassinado em dezembro de 1980 ao levar quatro tiros de Mark Chapman saindo de seu apartamento em Nova York, nos Estados Unidos. Ele foi levado às pressas para o Hospital Roosevelt, mas foi declarado morto na chegada, aos 40 anos.

Chapman foi condenado a prisão perpétua e já teve 12 pedidos de liberdade condicional negados. Em um desses pedidos, feito em agosto de 2022, o criminoso teria dito que sabia que seu comportamento era errado, segundo informações do jornal Washington Post.

“Não vou culpar ninguém pelo que fiz. Eu sabia o que estava fazendo e sabia que era maldoso, sabia que era errado, mas queria tanto a fama, que estava disposto a tirar uma vida humana”, disse ele.