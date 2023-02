Intérprete de línguas de sinais do show de Rihanna viraliza na web: ‘Entregou tudo’

Rihanna nos presenteou com um espetáculo na noite deste domingo, 12, com a sua apresentação no intervalo da final do Super Bowl. A cantora causou alvoroço nas redes sociais com sua performance no evento esportivo, além de confirmar que está grávida do segundo filho. Porém, não foi só a estrela do pop quem ganhou espaço na web.

Justina Miles, de 20 anos, é intérprete de ASL (Língua de Sinais Americana) e viralizou na internet ao entrar no ritmo dançante de cada música de Rihanna enquanto as traduzia. Entre caras e bocas, além de poses, a jovem mostrou sua energia e chamou a atenção do público que acompanhava o show pela TV.

Honestly, I’m having more fun watching Rihannas interpreter own it pic.twitter.com/YBVCqLpiEK — Adriano M. Night Caporusso (@AdriCaporusso) February 13, 2023

mano a intérprete do show da rihanna no superbowl simplesmente perfeita — Iala (@laIabs_) February 13, 2023

Muito se fala sobre a Rihanna no Superbowl, mas também precisamos falar sobre essa interprete que entregou TUDO! pic.twitter.com/eKoSvBaLGq — Geekbarba (@geekbarba) February 13, 2023

Gente é essa interprete de libras da apresentação da Rihanna?? Kkkkk Tudo pra mim essa querida ❤️ — Augusto (@im_augustto) February 13, 2023

Segundo a revista People, Justina Miles foi a primeira mulher surda negra a se apresentar durante o Super Bowl. Ela é natural das Filipinas e, atualmente, estuda enfermagem e é líder de torcida na Bowie State University. A jovem foi medalha de prata nas Surdolimpíadas de 2021/22, que aconteceu no Brasil, com a equipe feminina de revezamento dos Estados Unidos.

Na coletiva antes do evento, Justina destacou a importância do seu papel. “É um momento importante, não só para mim, compartilhar essa experiência com o mundo todo. Mas, para realmente trazer esse empoderamento para milhões e milhões de surdos negros em todo o país que nunca viram isso antes. Eu sinto que estou realmente levantando todas as vozes, até mesmo a minha voz”, afirmou.

Justina Miles em entrevista sobre sua participação no Super Bowl Foto: Reuters