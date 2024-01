Irmã de Cristiano Ronaldo aparece em praia no Guarujá e esclarece: ‘Já venho aqui há 6 anos’

Kátia Aveiro, empresária, cantora e irmã do jogador português Cristiano Ronaldo, surpreendeu os seguidores brasileiros ao aparecer curtindo uma praia no Guarujá, no litoral sul de São Paulo, neste sábado, 20 de janeiro.

Ela publicou uma série de fotos no Instagram - veja o post aqui - e, nos stories, chegou a elogiar a “luta e a diversidade” dos brasileiros e dos “empresários da praia”, que “debaixo de um sol quente, correm de um lado para o outro em busca do dinheiro honesto”.

Irmã de Cristiano Ronaldo em praia no Guarujá. Foto: Reprodução/Instagram/@katiaaveirooficial

Além de fotos na praia, Kátia também compartilhou imagens ao lado de amigos e família. Já neste domingo, 21, ela abriu uma caixa de perguntas na rede social e se surpreendeu com a quantidade de pessoas que não sabiam que ela frequentava a cidade. "Já venho ao Guarujá tem seis anos. E não venho uma vez por ano... [venho] várias. Aqui, nada é novo para mim. Aliás, nada mudou desde que vim pela primeira vez", escreveu ela respondendo a uma internauta que perguntou se estava gostando do local.

Kátia Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, diz que vai ao Guarujá há 6 anos. Foto: Reprodução/Instagram/@katiaaveirooficial

A empresária ainda explicou que parte da família do marido, que é brasileiro, mora na cidade. Kátia lembrou aos seguidores que, apesar de visitar Portugal com frequência, ela mora no Rio Grande do Sul e já visitou diversos locais do País.

Em vídeo, ela completou: “As pessoas mandam mensagem como se fosse uma coisa anormal eu estar aqui. Vocês é que diferenciam pessoas. Eu conheço Santos, Guarujá, São Paulo, Ceará, o Sul, Santa Catarina, Florianópolis, Lençóis Maranhenses, Natal, Rio de Janeiro, Salvador, já andei no Brasil de um lado para o outro”.