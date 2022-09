Irmã, cunhado e sobrinho da atriz Megan Hilty morrem em acidente de avião nos Estados Unidos

A irmã, o cunhado e o sobrinho da atriz Megan Hilty, conhecida por musicais da Broadway e pelo papel de Ivy Lynn na série Smash, morrem em um acidente aéreo, segundo o site TMZ. Lauren Hilty, Ross Mickel e o filho deles, Remy, estavam entre os nove passageiros a bordo do hidroavião, que caiu no último domingo, 4, em Puget Sound, próximo de Whidbey Island, em Washington, nos Estados Unidos. Ainda de acordo com a publicação, Lauren estava grávida.

Por meio de nota, a família da artista falou sobre o ocorrido ao portal King 5. “Estamos profundamente tristes e muito devastados com a perda de nosso amado Ross Mickel, Lauren Hilty, Remy e bebê, que estavam esperando, Luca. Nossa dor é inimaginável. Eles eram uma luz brilhante na vida de todos que os conheciam. Embora o tempo deles conosco tenha sido muito curto, levaremos seu legado adiante. Queremos agradecer a todos os socorristas, agências de serviços de emergência de Whidbey Island, Condado de Island, Guarda Costeira dos Estados Unidos (USCG), Estação Aérea Naval de Whidbey Island (NASWI) e os cidadãos que participaram dos esforços de busca e resgate após o acidente”.

“A enorme efusão e apoio que recebemos de nossos amigos, familiares e público tem sido esmagadora. Nossos corações vão para as famílias e amigos daqueles que também perderam entes queridos a bordo. Neste momento difícil, estamos pedindo que nossa privacidade seja respeitada enquanto lamentamos a perda de nossos familiares”, finalizou.

Ainda não se sabe a causa do acidente. As buscas pelos passageiros e pelo piloto continuam, pois, até o momento, ainda continuam desaparecidos. Apenas um corpo foi resgatado.

Lauren Hilty (à esquerda) e a irmã, a atriz Megan Hilty Foto: @meganhilty / Instagram





