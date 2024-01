Irmã de Davi defende brother de comentários de participantes do BBB 24: ‘Não é agressivo’

A irmã de Davi, participante do Big Brother Brasil 24, saiu em defesa do brother após o motorista de aplicativo ser alvo de inúmeros comentários negativos entre os participantes do reality. Raquel Brito pontuou que o irmão “não é agressivo” e disse que a mãe dos dois se preocupa com o bem-estar de Davi na casa.

“Ele só quer se defender”, comentou Rachel em entrevista à Caras nesta sexta-feira, 26. Segundo ela, o fato de o motorista de aplicativo cozinhar no programa – costume que também já foi motivo de brigas pelo brother, supostamente, desperdiçar comida – apenas reflete um hábito que tem fora do BBB.

Irmã de Davi defende brother após comentários negativos de colegas de confinamento no 'BBB 24'. Foto: Globo/Divulgação

"Ele não está fazendo por maldade, o Davi cozinha aqui fora, sempre trabalhou com isso, é um dote dele. Eu queria muito que ele parasse de cozinhar, mas só que é a forma dele se ocupar por lá", disse. Rachel contou que a família acolhe a mãe do motorista de aplicativo atualmente. "'Mainha' sofre o tempo todo, mas a gente vai fazer de tudo para que ele saia de lá vencedor", afirmou. "Ele não é esse menino que estão tentando passar a imagem. [...] A gente sofre, é muito duro."

Entenda o caso

Wanessa Camargo e Yasmin Brunet têm criticado constantemente Davi. Na última quinta, 25, após a prova do líder, em que MC Bin Laden se consagrou campeão, as duas conversaram sobre a possibilidade de tirar o brother do quarto onde as duas dormem.

As participantes ainda tentaram conversar com os outros confinados do reality sobre o plano delas, mas foram impedidas por Marcus Vinicius. “Ele é tão participante quanto todo mundo”, defendeu o brother.

Com as falas recorrentes das sisters sobre o motorista de aplicativo, internautas começaram a debater a possibilidade de racismo por parte das participantes com o baiano. “Puro suco de racismo. Que cheiro tem Davi?”, disparou uma pessoa. “São tantas colocações sem cabimento, sem sentido algum, destilando falsas acusações sobre o Davi e envolvendo assuntos sérios, que chega a ser vergonhoso assistir ao que está sendo disseminado”, comentou outro.

Após o brother ter sido pauta de inúmeras conversas na madrugada desta sexta-feira, 26, a equipe de Davi se pronunciou no Instagram. “Por que a presença de Davi incomoda tanto algumas pessoas?”, questionou a publicação.

Pronunciamento das equipes das sisters

A equipe de Yasmin Brunet alegou que a sister estaria sofrendo “difamação”. “Deixa de ser um jogo limpo e saudável quando há a tentativa de transformar conflitos derivados da convivência em narrativas voltadas a pautas sociais”, diz um trecho da nota. Veja o pronunciamento completo:

O perfil de Wanessa também fez uma postagem para comentar o caso: “Precisamos nos atentar para a facilidade com que o desconforto de uma mulher é diminuído sem minimamente considerar o contexto de vida dela (...) Não tornemos vilã quem apenas está pontuando percepções individuais e coletivas”.

Familiares também se pronunciam

Os pais das camarotes também se pronunciaram nas redes sociais. Zezé di Camargo alegou que as acusações são “infundadas” e que sua filha estaria sofrendo “perseguição”.

“Acusações de racismo e perseguição são infundadas e quem conhece ela de verdade sabe e conhece o coração dela, que, aliás, inúmeras vezes já mostrou compreensão ao Davi, porém o lado da torcida dele só quer mostrar o que favorece a eles, então, para mim, isso sim é perseguição”, escreveu o cantor.

A mãe de Yasmin, por sua vez, disse que o “repúdio ao racismo” fez parte da criação de sua filha. “Estou certa de que as mulheres brancas têm um papel firme para resolver essa questão, afinal, a reparação deve, sim, ser acompanhada da repreensão diária. O aprendizado contra essa grande injustiça da humanidade é permanente”, escreveu.