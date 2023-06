Irmã de Nick Carter é presa por posse de drogas e roubo de varejo

A irmã do cantor Nick Carter, da banda Backstreet Boys, foi presa no último sábado, 10, por posse de drogas após ter sido flagrada furtando adesivos de uma loja na Flórida, nos Estados Unidos, avaliados em $55 dólares, cerca de R$267. Segundo autoridades locais, Bobbie Jean Carter carregava um recipiente que continha fentanil, um medicamento utilizado para diminuir a dor. Ao ser autuada, os policiais também recolheram uma quantidade de pó branco.

De acordo com o relatório de prisão obtido pelo site TMZ, os funcionários da loja observaram Bobbie retirando os itens das prateleiras e colocando na bolsa. Eles afirmaram ainda que ela tentou deixar o estabelecimento sem pagar pelos objetos.

(Da esquerda para a direita) O cantor Nick Carter e seu irmão e irmãs, Aaron, Leslie, Angel e Bobbie Jean Carter durante uma sessão da coletiva de imprensa em 2006 Foto: FRED PROUSER / REUTERS

No caminho para a prisão, Bobbie ameaçou tirar a vida e afirmou aos policiais que iria se machucar. Como proteção, os agentes a colocaram em uma cela sob vigilância. Ela foi acusada de roubo e posse de drogas. A irmã do astro teen permanece presa e ainda não pagou a fiança.

Aaron Carter

Essa não é a primeira vez que a família Carter é assunto na mídia americana. Em abril deste ano, a causa da morte do irmão Aaron Carter foi revelada pelo escritório do legista do condado de Los Angeles.

O cantor e ator, que ficou conhecido pelo hit I Want Candy no início dos anos 2000, foi encontrado morto em sua banheira em 19 de novembro de 2022. O relatório policial conclui que o astro teen se afogou acidentalmente após ter ingerido sedativos e inalado um spray de limpeza.