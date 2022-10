Irmão de Bruno Gagliasso eleito deputado estadual provoca ator: ‘Passa lá no gabinete’

Continua após a publicidade

Thiago Gagliasso alfinetou o irmão, o ator Bruno Gagliasso , por meio de um vídeo compartilhado no Instagram na última segunda-feira, 3. Eleito deputado estadual pelo Rio de Janeiro nas eleições 2022, o também ator agradece, supostamente e de forma irônica, o marido de Giovanna Ewbank por “ajudá-lo” a se eleger na política.

“Tive uns votinhos de protesto que eu sei. ‘Vou votar nele só por causa das merdas que o irmão dele fala’. Vocês espancaram a urna, tá? Acham que sou bobo? Acham que não sei? Brunão, obrigado. Por você falar tanta m*, conseguiu me dar tantos votos. Então, obrigado. Queria te agradecer do fundo do coração”, falou.

“E você está convidado para fazer parte do gabinete. Você não quer apoiar a cultura? Mostra para a sua turma os trabalhos que a gente vai fazer e como se usa dinheiro público na cultura. Te ensino. Vem cá. Passa lá no gabinete”, disse Thiago, que ainda reforçou seu apoio ao atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição presidencial. Ele e Bruno divergem em suas opiniões políticas há anos e estão em lados opostos.

“Quem dera o maior problema da minha vida agora fosse a opinião de alguém que não sabe nem o que fala. Agora, o que começou num meme, numa brincadeira, numa briga, se tornou coisa de gente grande, de homem, de responsabilidade de 102 mil votos que tive, e principalmente, a confiança do presidente. Foi isso que me trouxe até aqui e sou eternamente grato por isso. Mas agora é hora de virar o jogo”, completou o novo parlamentar.

Sétimo candidato mais votado

Eleito com 102.038 votos, Thiago Gagliasso foi o sétimo candidato mais votado para o cargo de deputado estadual. Ao final da apuração, ele comemorou o resultado nas redes sociais. “Nossa missão só estará completa quando a gente reeleger o nosso presidente Bolsonaro! A tropa dele aumentou aqui no RJ e vamos para cima deles!”, escreveu no Twitter.