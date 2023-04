João Gustavo, irmão de Marília Mendonça, usou seu perfil do Instagram para se pronunciar sobre a prisão de um rapaz de 22 anos, no Distrito Federal, suspeito de envolvimento na disseminação de fotos de necropsia da cantora no último dia 13.

A artista morreu em 2021, vítima de um acidente aéreo na cidade de Caratinga, interior de Minas Gerais, aos 26 anos. A bordo da aeronave, também estavam o produtor Henrique Ribeiro, o tio e assessor de Marília, Abicieli Silveira Dias Filho, o piloto Geraldo Martins de Medeiros Junior e copiloto do avião Tarcísio Pessoa Viana, que também não resistiram.

Irmão de Marília Mendonça comenta prisão de suspeito que divulgou fotos: ‘Muitos vão pagar’ Foto: Som Livre / Divulgação

Através dos stories, João Guilherme compartilhou um vídeo da notícia ressaltando que os envolvidos deverão ser responsabilizados pela Justiça.

“As denúncias continuam, muitos vão pagar por isso. Podem esperar”, escreveu ele.

Em nota ao Estadão, a assessoria de Marília confirmou que imagens exclusivas do inquérito policial que investiga a morte da cantora começaram a circular em grupos do WhatsApp a partir da última quinta-feira, 13.

Autor confessa crime

“O autor, em seu interrogatório, confessou o crime e se encontra preso à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia”, disse o delegado Eduardo Fabbro, em vídeo divulgado à imprensa. O delegado informou que a prisão ocorreu no âmbito da Operação Fenrir, que busca reprimir crimes praticados na internet, e está sendo coordenada pela Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos – DRCC do DF, da qual Fabbro é titular.

“O homem foi preso em Santa Maria, em flagrante, pelo crime de vilipêndio a cadáver, que pode resultar em uma pena de um a três anos de prisão, mais multa”, afirmou Fabbro.

Segundo ele, o acusado ainda divulgou, por meio do Twitter, fotos e vídeos do corpo de duas outras celebridades, Cristiano Araújo e Gabriel Diniz. Eles também morreram em acidentes.

Diz a nota da Polícia Civil do DF: “As imagens foram obtidas de forma ilegal e distribuídas de forma indiscriminada na internet. Nesta etapa da operação, foi cumprido, por determinação judicial, um mandado de busca e apreensão, resultando na prisão em flagrante de um homem, de 22 anos, que utilizou o Twitter para difundir as imagens dos artistas. No Brasil, a pena para quem pratica o crime de vilipêndio de cadáver pode ser de detenção de 1 (um) a 3 (três) anos e pagamento de multa, prevista no art. 212 do Código Penal”.