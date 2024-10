Irmão de Tupac fala o que pensa sobre envolvimento de Diddy na morte do rapper; assista

Em meio às investigações de extorsão e tráfico sexual contra Sean “Diddy” Combs, Mopreme Shakur, irmão de Tupac, que foi assassinado em 1996, abriu o jogo sobre a morte do rapper e o possível envolvimento de Diddy.

Em entrevista ao programa Piers Morgan Uncensored, ele alegou que não confia na palavra de Diddy, que alega não estar envolvido na morte de Tupac. Em 2008, o acusado disse ao Los Angeles Time que não tinha nada a ver com o crime.

Irmão de Tupac fala sobre suposto envolvimento de Diddy na morte de rapper. Foto: Death Row Records | Divulgação

Minha opinião é que não acredito que tenha sido uma declaração 100% honesta. Temos que descobrir o que é verdade e o que é falso. O que é real e o que é falso", disse Mopreme. O irmão de Tupac ainda revelou que o rapper negou o envolvimento na morte de Tupac pessoalmente, quando os dois se encontraram em Los Angeles. Segundo Mopreme, o DJ Big Boy intermediou a conversa.

“[Ele] basicamente disse que não tinha nada a ver com o assassinato do meu irmão. Eu disse a ele: ‘A verdade ainda não foi revelada, então vamos ver’. Aqui estamos, 27, 28 anos depois, parece que há alguma dúvida nessa declaração, junto com todas as outras suspeitas que as pessoas têm”.

Tupac foi morto aos 25 anos. Ele dirigia em Las Vegas quando foi baleado. O cantor foi levado ao hospital, onde permaneceu por seis dias, mas não resistiu aos ferimentos.