Irmãs Haim encontram Xuxa após cantar ‘Ilariê’ em festival

As irmãs Este, Danielle e Alana Haim, e cantoras da banda Haim, encontraram com Xuxa na tarde da última quinta-feira, 01. As artistas cantaram o clássico Ilariê no Mita Festival, no final de semana, no Rio de Janeiro.

“Xuxa, se você estiver assistindo, escrevi para você no Instagram. Meu sonho para esta noite é: se eu cantar uma música da Xuxa, vocês cantam comigo?”, falou Este antes de puxar coro em homenagem a artista brasileira.

A Rainha do Baixinhos compartilhou que conseguiu encontrar com as irmãs. “E não é que rolou o encontro. Sonho sempre vem pra quem sonhar”, escreveu a apresentadora.

As irmãs cantam juntas na banda americana desde 2007 e nesta passagem pelo Brasil, também estiveram presentes na quadra de samba da Portela, assistiram um jogo no Maracanã e também foram em um clássico boteco no Rio de Janeiro.