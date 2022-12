Isabel Teixeira, a Maria Bruaca de ‘Pantanal’, corre a São Silvestre

A atriz Isabel Teixeira, que deu vida à Maria Bruaca de Pantanal (Globo), cumpriu a promessa feita no programa Domingão com Huck (Globo) e se despediu de 2022 na São Silvestre. De acordo com a atriz, esse é o segundo ano que ela participa da corrida de rua.

Em entrevista à Rede Globo, Isabel contou que, da primeira vez que topou o desafio, continuou correndo mesmo depois de ter passado a linha de chegada. “Fui correndo para casa, porque eu estava tão feliz, que falei ‘vou continuar’. Tipo, Forrest Gump”, disse referindo-se ao filme estrelado por Tom Hanks, em que o protagonista não consegue parar de correr.

Isabel Teixeira como Maria Bruaca na gravação de Pantanal. Foto: João Miguel Jr.

O ano foi especial para Isabel, que foi consagrada com o título de Melhor Atriz de 2022 na premiação Melhores do Ano — promovida pela Rede Globo. Contracenando com Murilo Benício, ela interpretou Maria Bruaca na novela Pantanal e caiu no gosto do público.

Na São Silvestre, ela destacou a persistência e a gratidão pelo ano que passou. “Eu vou até o fim hoje”, afirmou. “Olha que beleza, a mulherada toda se aquecendo ali, eu vou atrás delas! (...) Venham! A festa está linda”, incentivou.

Mais tarde, ao finalizar a prova. A atriz passou por um climão. O repórter Thiago Simpatia fazia a cobertura do evento para o É de Casa e Isabel apareceu ao fundo querendo mandar um beijo para os apresentadores que estavam no estúdio. O repórter, no entanto, não a reconheceu e a afastou da câmera.

Depois de ser avisado de que se tratava da atriz, Thiago a chamou novamente para as câmeras. “Eu esava só passando pra fazer figuração para você lá atrás e falar que eu quero mandar um beijo pro pessoal do ‘É de Casa’, disse Isabel. Veja o vídeo.

🚨AL LIVE: Réporter do #ÉDeCasa não reconhece Isabel Teixeira, expulsa ela da frente das câmeras mas se arrepende e lhe convida pra participar da matéria na Avenida Paulista. pic.twitter.com/xd0R9yCBaS — Luiz (@Bagolinu) December 31, 2022