Isabel Veloso diz que câncer se espalhou para pulmões e parto será adiantado: ‘Não tem o que fazer’

Conforme Isabel, a quimioterapia que realizou durante a gravidez “não fez efeito”, já que era “mais fraca”. “Eu ainda não tinha chegado nesse estado, do câncer estar em um dos órgãos. Ele estava apenas no meu pescoço e no meu intestino, nunca tinha se espalhado para nenhum outro local”, afirmou.

Ela contou que, por conta do diagnóstico, provavelmente terá de adiantar o parto. A influenciadora comentou que os médicos avaliam realizar o procedimento quando Isabel chegar a 32 ou 34 semanas de gestação. “Para o Arthur, não tem problema nenhum, porque ele está com um peso e um tamanho bons agora”, disse.