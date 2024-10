Isabel Veloso mostra preocupação com crescimento de tumor durante gestação

“Sobre meu quadro clínico... logo trago informações a vocês, ainda quero saber mais algumas direções, e ainda hoje vou falar com a equipe do meu pré-natal”, escreveu. Em seguida, ela publicou uma foto de sua barriga e escreveu: “meu milagre”.

No sábado, 5, Lucas Borba já havia falado sobre o assunto com seus seguidores no Instagram. “Hoje o novo laudo mostrou que o tumor, que não faz parte da minha esposa, mas está nela, cresceu em alguns lugares preocupantes e como estamos esperando o Arthur nos deixa mais preocupados ainda”.