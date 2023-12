Isabeli Fontana curte show do Nx Zero em ombro de amigo e recebe elogio de Di Ferrero: ‘Te amo’

Isabeli Fontana, mulher de Di Ferrero, vocalista do Nx Zero, mostrou que curtiu o show da banda no sábado, 16, no Allianz Parque, em São Paulo, nos ombros de um amigo. O marido elogiou a modelo na publicação das redes sociais.

“Foi histórico!”, disse Isabeli na legenda do post de sábado, 16. Ferrero, então, respondeu. “Te amo por isso”, disse ele.

Na sequência de fotos nos Stories, Isabeli e Di Ferrero aparecem nos bastidores ao lado dos filhos da modelo, Lucas e Zion. “Reunião de família”, dizia ela. Em outro clique, os meninos apareceram carregando o vocalista no colo. Para finalizar, a modelo disse que “iria celebrar o show histórico do marido”.