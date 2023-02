Isabella Scherer é pedida em casamento com aliança em formato de faca; veja

Isabella Scherer completa 27 anos nesta sexta-feira, 17. Ela aproveitou a data para anunciar no Instagram o noivado com Rodrigo Calazans, pai de seus filhos.

“Fui pedida em casamento”, legendou a campeã do MasterChef Brasil 2021, em uma sequência de fotos do casal exibindo as novas alianças.

Leia também Isabella Scherer mostra barriga após gravidez: ‘Umbigo não sei se volta’

Apesar do marco no relacionamento, outro detalhe está chamando a atenção: as alianças. As joias, escolhidas pelo modelo, foram confeccionadas exclusivamente para eles nos formatos de garfo e faca.

Isabella e Rodrigo são pais dos gêmeos Mel e Bento, nascidos em São Paulo em agosto de 2022. Assim como a durante a gravidez, o casal compartilha com o público a rotina da família e costuma fazer declarações de amor.