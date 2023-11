Isabelle Drummond é vítima de assalto no Rio de Janeiro e tem pertences levados

A atriz Isabelle Drummond foi vítima de um assalto na noite da última quarta-feira, 22, no Rio de Janeiro. O caso aconteceu por volta das 23h enquanto a artista estava no Leblon, Zona Sul da capital fluminense. A informação foi confirmada por meio de uma nota publicada no Instagram de Isabelle nesta quinta-feira, 23.

Conforme o comunicado, a atriz foi rendida por quatro homens a bordo de um veículo. Além dela, uma amiga e o motorista que estavam com ela também tiveram seus pertences levados. A artista estava em um Audi, que, segundo a nota, “não foi levado por conta da incapacidade dos ladrões de ligar o carro”.

Isabelle Drummond é vítima de assalto no Rio de Janeiro. Foto: Luciana Prezia / ESTADÃO

Mais tarde, Isabelle conseguiu recuperar os seus pertences. O veículo usado pelos criminosos, que era roubado, também foi recuperado.

Segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, o caso foi registrado no 14º DP do Leblon e o crime está sendo investigado. Ainda conforme os policiais, a atriz conseguiu recuperar apenas parte do que foi roubado. A delegacia aguarda o comparecimento da artista para prestar depoimento.