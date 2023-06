Discretos, Isis Valverde e Marcus Buaiz postaram as primeiras fotos juntos depois de assumirem publicamente o namoro no Dia dos Namorados. O casal está viajando pela região desértica de Utah, nos Estados Unidos. As imagens mostram a atriz e o empresário em passeios pelo deserto.

“Meu lindo”, escreveu Isis. “Nós”, respondeu Buaiz.

Isis Valverde publica primeiras fotos com Marcus Buaiz: ‘Meu lindo’ Foto: Reprodução/Instagram/@isisvalverde/@marcusbuaiz

Em junho, para celebrar o feriado dos namorados, a famosa compartilhou uma foto de um buquê de rosas vermelhas e marcou o empresário, dedicando um poema a ele. Já ele postou uma imagem de mãos dadas com ela e o trecho de uma música da dupla Matheus e Kauan. “O amor bateu em nossa porta. Que sorte a nossa!”.

Fim dos casamentos

Em fevereiro de 2022, Isis Valverde e André Resende anunciaram o fim do casamento depois de seis anos juntos, sendo três, casados. Os dois, que são pais do pequeno Rael, disseram que “o amor continua, mas de outro jeito”, ressaltando também que o filho é a prioridade.

Já em maio do ano passado, após 17 anos juntos, Wanessa Camargo e Marcus Buaiz anunciaram o fim da relação. Em comunicado, disseram que a decisão foi feita de forma amigável e “depois de muita reflexão”. O ex-casal tem dois meninos, João e José.