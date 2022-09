Ivete Sangalo, Anitta e Gusttavo Lima são algumas das atrações confirmadas para o ‘Carnatal’ 2022

A 31ª edição do Carnatal vai ocorrer de 9 a 11 de dezembro de 2022 e promete 12 horas de shows em cada dia, das 18h às 6h. Nomes como Anitta, Gusttavo Lima, Ivete Sangalo, Claudia Leite e Bell Marques são alguns dos já confirmados pela organização do festival.

Com novos blocos e um corredor novo da folia, o evento terá uma novidade: os shows do camarote temático serão realizados no gramado da Arena das Dunas. Ao final da passagem do último trio elétrico, a programação será estendida até às 6h da manhã.

O Carnatal ainda contará com as participações de Nattan, Felipe Amorim, Léo Santana, Ricardo Chaves, Pedro Sampaio, Raí Saia Rodada, Xand Avião, Durval Lelys, Rafa e Pipo, Banda Eva e Vitor Fernandes.

Os ingressos para o Carnatal já estão sendo vendidos pela internet.