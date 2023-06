Ivete Sangalo canta na festa junina da escola das filhas Marina e Helena; assista ao vídeo

Ivete Sangalo fez a alegria de toda uma comunidade escolar, nesta quarta-feira, 21, ao cantar na festinha junina da instituição em que as filhas, as gêmeas Marina e Helena, de 5 anos, estudam.

O momento especial foi registrado e compartilhado no Instagram pela influenciadora digital e ex-A Fazenda, reality da Record TV, Sthe Matos. Ela participou do evento junto ao filho Apolo, de 4 anos, que também estuda na escola em Salvador, na Bahia.

Nas imagens, Ivete aparece ao lado das gêmeas e da banda de forró cantando Pedras que Cantam. “Você vai na apresentação da escola do filho e simplesmente encontra quem? Veveta te amo”, escreveu Sthe.

Ivete Sangalo canta com banda, ao lado da filha Helena Foto: Instagram/@sthefanematos

Filha rouba a cena em show em Portugal

E por falar nas filhas de Ivete Sangalo, Marina roubou a cena durante o show da mãe em Porto, Portugal. A menina subiu ao palco e mostrou muita animação ao som de Arerê, na apresentação realizada em 27 de maio, dia em que a cantora completou 51 anos.

Sob o olhar atento de Ivete, que babou e deu boas risadas, a pequena se divertiu bastante e ainda mandou beijinhos para a plateia. O momento repercutiu na web.