Ivete Sangalo posta foto com Gisele Bündchen em evento beneficente de Miami: ‘Amor e consciência’

Ivete Sangalo compartilhou uma foto com Gisele Bündchen na noite deste domingo, 21, nas redes sociais. As duas participaram do baile de gala Fundo Luz Alliance, em Miami, e o encontro das duas brasileiras, registrado por Leandro Justen, teve grande repercussão nas redes.

O evento beneficente foi promovido em parceria com a BrazilFoundation, organização que promove a filantropia sustentável no Brasil.

“Gisele, foi tudo lindo! Uma alegria estar com você nessa noite de amor e consciência. Parabéns a todos da BrazilFoundation, equipe, voluntários, e todos que colaboraram no Leilão. Família juntinho comigo e Radamés Venâncio fazendo um show lindo comigo”, escreveu Ivete.

“Que mulher, que voz, que energia. Sou sua fã, Ivete. Muito obrigada por tudo”, comentou Gisele. O post teve mais de 90 mil curtidas.

A modelo também compartilhou um trecho do show de Ivete e celebrou o sucesso do evento.

“Desde cedo percebi que para amplificar a mudança é fundamental unir forças e que, através da dedicação e colaboração, tudo é possível. Do fundo do coração, quero agradecer a todos os que estiveram ontem na Gala da Luz Alliance, ajudando-nos a apoiar a natureza. Juntos conseguimos arrecadar fundos que vão ajudar muitas pessoas e projetos no Brasil”, escreveu.