Ivete Sangalo regrava ‘Lua de Cristal’ como homenagem para Xuxa; veja

A cantora Ivete Sangalo decidiu homenagear a amiga Xuxa. Em comemoração aos 60 anos da Rainha dos Baixinhos, a cantora baiana regravou o sucesso Lua de Cristal.

No Instagram, ela publicou um vídeo com uma peruca loira, em referência ao cabelo da apresentadora na época do lançamento da canção, na década de 1990. É possível ver a cantora indo em direção ao estúdio para gravar a música, acompanhada de outros músicos.

Ivete publicou um novo vídeo com a canção regravada apenas com voz e piano. Enquanto a música é cantada, imagens das amigas passam no vídeo. “Viva Xuxa”, legendou a artista, marcando a apresentadora na homenagem.

A cantora recebeu diversas homenagens ao longo do dia por famosos e fãs nas redes sociais. Ela já havia sido homenageada no Altas Horas com diversas personalidades cantando sucessos da apresentadora.