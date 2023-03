Iza fala pela 1ª vez sobre como conheceu novo namorado

Em entrevista à Marie Claire, a cantora Iza contou pela primeira vez como conheceu o atual namorado, Yuri Lima, jogador do Mirassol.

A interpréte de Pesadão conheceu o jogador através da internet, e alguns meses após a separação do casamento - que durou quatro anos -, Iza decidiu ver quem tinha mandado mensagem pela direct do Instagram e bom, Yuri estava lá.

“Entrei numa pilha de ver quem tinha me mandado mensagem. Tinham coisas interessantes e completamente aleatórias. Achei uma mensagem do Yuri, fui stalkear e vi que ele era tão discreto quanto eu. A gente começou a se falar e achei ele muito maneiro, uma pessoa fodona, incrível, gostosa de conversar. Aí decidi ver qual era desse menino. A gente se encontrou e foi incrível. E cá estou eu, namorando”, revelou a cantora.

Em novembro, antes de engatar o romance com Yuri Lima, apareceram rumores de que Iza teria um affair com o piloto Lewis Hamilton, heptacampeão mundial de Fórmula 1. Os dois jantaram juntos antes do Grande Prêmio de São Paulo e foram clicados ao lado do cantor Seu Jorge. Iza tratou de desmentir qualquer relação com o britânico. “Até falei com ele (Hamilton) depois do jantar, mas não sei se ficou sabendo (dos rumores). Como ia dizer que estavam fazendo montagens sobre nossos possíveis filhos? Achei que seria demais! Era um jantar, mas foi a minha foto que repercutiu. Foi engraçado. Sinceramente, espero que ele não saiba!”, disse Iza.

Iza começou a namorar Yuri Lima no início do ano. Os dois mantiveram o relacionamento em segredo por algumas semanas, mas publicações nas redes sociais indicaram o romance. A cantora acompanhou em Mirassol um jogo de Yuri diante do Palmeiras e, mais tarde, oficializaram o namoro.





Juntos oficialmente desde fevereiro, casal é bem reservado quanto a vida dos dois.

Yuri Lima e Iza Foto: Reprodução/Instagram/@IZA