Iza fala sobre fim do casamento com produtor e revela ser demissexual: ‘Desencontros da vida’

Durante entrevista no podcast Quem Pode, Pod, Iza abriu o jogo ao falar sobre o fim do seu casamento de quatro anos com o produtor musical Sérgio Santos, com quem estava casada desde dezembro de 2018. No papo com Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, a artista ressaltou que viveu bons momentos ao lado do seu ex-parceiro e que não vê a necessidade de detalhar o término.

Ao ser questionada se o fim da relação está presente nas letras das músicas do seu novo EP, Três, Iza contou: “Então, nesse momento eu estou realmente tentando me proteger. Na real, é muito engraçado porque parece que eu sempre estive me protegendo”.

“Eu tento não ficar ligada nessas coisas que as pessoas falam, mas foi só uma triste coincidência. Esse trabalho fala sobre um momento de individualidade, encontro e desencontro meio trágico, sabe”, disse.

Iza fala sobre o fim do seu casamento com Sérgio Santos

Em outro momento da entrevista, a cantora compartilhou ser grata pelos momentos que viveu ao lado do produtor musical e ressaltou que o término se deu pelos desencontros da vida:

“Infelizmente, as pessoas podem achar que uma mensagem tem a ver com a outra (sobre as músicas do seu novo trabalho), mas o que acontece é foram realmente só desencontros da vida. Eu vivi, durante o meu casamento, os anos mais felizes da minha vida e eu sou muito grata por isso”, disse.

E completou: “Então, não tem muito o que falar sobre, principalmente em respeito ao Sérgio, que é um homem incrível, que eu admiro muito, e é por isso que eu tento não falar muito sobre isso, porque não é só sobre a minha vida, é sobre a vida de outras pessoas”.

Iza fala sobre criar uma relação com a pessoa para poder transar

Em outro momento da entrevista, ela falou sobre suas experiências sexuais e porque só teve poucos parceiros, além de revelar com quantos anos perdeu a virgindade:

“Perdi a virgindade com 21 e não foi bom. Foi uma dor in loco que eu senti, foi uma dor que eu não sabia onde estava doendo. Doeu e nem sabia que tinha acontecido. A pessoa que estava comigo era meio inexperiente também”, contou aos risos.

“Sou muito sexual. A energia do sexo é a energia da criação e sou muito criativa. Mas transar é vida, né? E isso foi uma descoberta para mim. Eu comecei ainda a entender o que eu gostava de fazer. A gente escuta muita coisa, tudo é meio sexista e machista demais, então você aprende o que você tem que fazer, sabe e é tudo uma grande descoberta. Hoje me sinto plena, mas foi uma longa caminhada até entender o que eu gosto”, acrescentou.

Iza compartilhou ainda que teve relações sexuais com pouquíssimas pessoas na sua vida e disse que se identificou também com o que a apresentadora Gio Ewbank falou há algumas semanas, sobre ser demissexual:

“Demora muito para eu querer transar com alguém, só se eu tiver realmente uma conexão com a pessoa (...) Eu tenho que admirar muito pra falar: ‘Meu Deus, eu vou te dar’”, compartilhou.

