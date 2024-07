Kevelin Gomes diz que não considera que Yuri Lima traiu Iza, mas pede desculpa à cantora

“Não teve nenhum contato físico depois do relacionamento deles. Não considero uma traição”, defendeu ela, em referência à relação entre a cantora e o jogador do Mirassol.

“Houve uma falta de respeito - demais - com as duas. Com ela e com a filha dele. Mas eu creio que a traição, em si... Não comigo, porque não teve contato físico, a gente não chegou a se encontrar”, continuou.