‘Já pode estar acontecendo’, diz humorista que viralizou com vídeo de ‘chegada alienígena’

O humorista Guilherme Sousa viu suas redes sociais explodirem depois compartilhar a reação de amigos e familiares com uma chamada falsa de um Plantão da Globo que mostrava a chegada de extraterrestres na Terra.

O vídeo, publicado nesta quinta-feira, 6, já alcançou mais de dois milhões de visualizações e 151 mil curtidas somente no Instagram, mas segundo Guilherme, ele não esperava que a repercussão fosse tão grande.

“Eu achei até que tinha potencial para isso, mas não achei que ia chegar a tanto”, diz o humorista em entrevista ao Estadão. “Fiquei com medo até de mostrar para muita gente, mas todo mundo que via falava ‘cara, isso é muito legal’”.

Para a ‘pegadinha’, Guilherme uniu uma imagem da jornalista Renata Lo Prete em silêncio, um pronunciamento de Joe Biden com uma dublagem falando sobre a invasão e diversas gravações falsas de ovnis que encontrou na internet.

Ele explica que a edição do vídeo, feita por ele mesmo, demorou cerca de duas horas. “Eu venho fazendo conteúdo há muito tempo, então minha cabeça já funciona [dessa forma]. Quando penso em uma ideia, ela já vem bem estruturada na minha cabeça”.

Além de produzir conteúdo para a internet, Guilherme trabalha como ator, apresentador e roteirista. Ele integra a equipe do Lady Night, talk-show apresentado por Tatá Werneck, desde 2021.

Chegada alienígena

A escolha de uma ‘pegadinha’ sobre ETs não foi à toa. Guilherme é fascinado pelo assunto, como explicou logo no início de seu vídeo, e foi motivado pela curiosidade de saber qual seria a sensação de descobrir que alienígenas realmente estavam chegando ao planeta Terra.

“Eu queria ver como seriam os meus amigos recebendo essa notícia, já que talvez seria uma coisa meio parecida com como eu receberia. Dalí eu pensei ‘cara, eu vou criar um jeito que eles vão acreditar nessa notícia’”, conta.

Sobre a reação dos que caíram na enganação, ele explica que foi um “mix de emoções”. “Tiveram amigos que ficaram um pouquinho chateados, porque eles queriam que fosse verdade”, diz. “Tiveram alguns que ficaram super aliviados, porque já pensam o pior sobre uma colonização dos extraterrestres”.

Para Guilherme, a possibilidade não seria tão assustadora e, em algum momento, pode realmente acontecer. “Na verdade, eu acho que isso pode já até estar acontecendo, só que a gente não está sabendo, mas que um dia todo mundo vai saber, isso eu tenho certeza. Não tem como imaginar que a gente está aqui sozinho”.

“Espero viver na geração que vai viver esse momento. Só espero que não seja quando eu estiver velho, porque eu queria muito viver jovem nessa época. Vai que eles fazem guerra, né? Eu queria ajudar eles, não a gente”, brinca.

Fake News

Apesar das piadas, o vídeo de Guilherme passa uma mensagem importante: é muito fácil enganar e ser enganado por alguns conteúdos disponíveis nas redes sociais. “A internet pode ser um lugar muito maneiro, mas pode ser também um lugar muito perigoso”, alerta o humorista.

“Eu acho que quando você utiliza para o bem, acontece isso. Você pode usar para brincar ali, brincar aqui, mas para outros assuntos, como questões políticas, não tem como, porque bate em outro lugar”, completa.

Quando questionado se já foi vítima de vídeos no mesmo estilo, ele explica que, na verdade, fica triste já que acaba sempre reconhecendo as brincadeiras por conta de seu ofício.

“Minha cabeça está sempre funcionando de um jeito em que eu quero brincar com as pessoas, então quando as pessoas tentam brincar comigo, eu logo já entendo”, diz.

Até mesmo quando é uma ‘pegadinha’ boa, Guilherme acaba descobrindo. “A minha mãe já tentou fazer várias festas surpresas para mim e nunca conseguiu porque eu sempre achava a atuação dela péssima”, brinca.





*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais