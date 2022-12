Jack Gleeson, o Joffrey Baratheon de ‘Game of Thrones’, revelou que nunca assistiu à série

Jack Gleeson participou de um dos painéis realizados na primeira convenção de fãs de Game of Thrones, que é promovida em Los Angeles. Durante a conversa, ele foi perguntado sobre qual era a sua avaliação da temporada final — muito criticada pelos fãs. Ao que ele teria dito que nunca assistiu à série, reportou o Entertainment Week.

Rei Joffrey Baratheon, personagem de Jack Gleeson, morreu envenenado na sua própria festa de casamento durante o segundo episódio da 4ª temporada de 'Game of Thrones'. Foto: Reprodução / HBO

O ator explicou que no princípio não via o programa porque tinha incômodo de se ver na televisão, mas que depois virou apenas um “desleixo” de sua parte. “Eu nunca assisti à série e estou falando isso honestamente”, disse. “A maioria das pessoas ficaram desapontadas com a última temporada. Todo mundo assumiu uma opinião, mas eu não tenho a minha. Não é uma resposta diplomática, eu só não assisti mesmo”.

E ele não está sozinho nessa. Durante a cerimônia do Emmy de 2019, Kit Harington, que viveu o protagonista Jon Snow, também revelou que não assistiu à última temporada de Game of Thrones. “Eu não assisti, mas sei da dificuldade que foi gravar. Todos colocaram amor e esforço nisso”, afirmou.

Relação com os fãs

Jack Gleeson também comentou sobre como foi viver um vilão e disse que nunca foi mal interpretado pelas pessoas nos lugares públicos. Para Gleeson, o “pior” de ter se tornado famoso por causa do personagem foi a perda de privacidade. Na época que começou a gravar a série, ainda estava na faculdade e ficou difícil sair com os amigos. “Felizmente, eu nunca tive uma experiência ruim com os fãs ou algo do tipo. (...) Toda interação sempre foi perfeitamente amável e agradável”, afirmou. “Ainda há chance, se alguém quiser me dar um soco”, brincou.

Apesar de seu personagem ter morrido na quarta temporada, Gleeson afirmou que a série ainda representa uma grande experiência de sua vida. “É engraçado porque [Game of Thrones] ainda é uma grande parte da minha vida, mas é estranho pensar que 2014 foi o último ano que apareci no programa. Oito anos, quase nove anos, já se passaram”, disse rindo. “Eu meio que estou me sentindo velho agora. Velho e sábio”.