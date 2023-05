Jackson Wang faz show no Brasil com Alok e prova caipirinha, coxinha e açaí

Jackson Wang passou brevemente pelo Brasil. O cantor e produtor chinês, que fez parte do grupo de k-pop GOT7 e agora segue carreira solo, se apresentou para cerca de oito mil pessoas, na última segunda-feira, 15, em São Paulo. Depois, ele foi curtir a noite paulistana na companhia do DJ Alok, que o apresentou iguarias brasileiras como caipirinha, coxinha e açaí - e parece que ele gostou. Os momentos foram compartilhados nos stories dos dois.

A apresentação faz parte da turnê Magic Man World Tour, que marca o lançamento do segundo álbum solo do artista, Magic Man. Ela já passou por Bangkok, Kuala Lumpur, Cingapura, Londres e Paris.

Em São Paulo, Jackson Wang levou o público ao delírio nas performances de hits de sucesso como 100 Ways, Dopamine, LMLY e Cheetah. Já Alok, que fez uma participação especial no show do popstar, aproveitou o convite para tocar músicas tipicamente brasileiras, como o clássico Rap da Felicidade.

Jackson Wang prova caipirinha ao lado de Alok e depois açaí Foto: Instagram/@alok

Jackson Wang mostra iguarias brasileiras que experimentou: coxinha, caldo de feijão e caipirinha Foto: Instagram/@jacksonwang852g7

‘Ansiedade de conhecer o Brasil’

No dia 11, em entrevista à Rolling Stone Brasil, Jackson Wang não escondeu a ansiedade de conhecer o Brasil. “Mais do que simplesmente fazer shows e me apresentar, sou grato pela oportunidade de viajar pela América do Sul, especialmente pelo Brasil e outros lugares que adoro. Tenho viajado bastante pelo mundo recentemente e estou animado para ir até vocês pela primeira vez, pois sei que há algo especial aí”, disse o cantor.

Na tarde desta terça-feira, 16, o popstar chinês publicou uma foto no Instagram, já dentro do avião, contando que estava seguindo para a Argentina. “Obrigado por tudo, Brasil. Eu amo todos vocês e nunca vou esquecer a recepção calorosa, a paixão louca que todos vocês tiveram. E obrigado por vir ao meu show. Estarei de volta, até lá fiquem seguros e sejam felizes”, escreveu ele na legenda da imagem.

Jackson Wang partindo do Brasil e seguindo para a Argentina Foto: Instagram/@jacksonwang852g7