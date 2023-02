Jade Mascarenhas, atriz de ‘As Five’, relata que foi vítima de assédio sexual em ônibus

A atriz Jade Mascarenhas, que faz parte do elenco da segunda temporada da série As Five, da Rede Globo, revelou que foi vítima de assédio verbal e sexual em um ônibus que viajava do Rio de Janeiro para São Paulo na última sexta-feira, 10.

Ela relatou o crime por meio das redes sociais. “É com muito constrangimento e raiva que venho dar esse relato e espero que ele se faça útil e que eu, como várias outras vítimas, tenhamos acesso a justiça. Eu sei que o meu caso de ser acolhida tão rápido é raro”, escreveu.

Segundo Jade, ela voltava para a capital paulista após uma visita ao Rio, e a viagem já havia sido prolongada por conta de um deslizamento na Via Dutra (BR-116), na região da Serra das Araras.

“Um senhor, com idade para ser meu pai e quem sabe até avô, me assediou verbalmente e sexualmente, numa viagem que já estava durando 12 horas e todos estávamos exaustos”, disse.

A atriz relatou que um homem que aparentava ter entre 55 e 60 anos sentou ao seu lado, disse “coisas horríveis”, tocou nela sem consentimento e tentou beijá-la à força enquanto ela dormia.

“Eu fui acolhida pelos passageiros, pela polícia e pela empresa, mas sigo me perguntando o que eu poderia ter feito para evitar, me sentindo impotente”, desabafou Jade.

Emocionada, ela disse que outros passageiros a protegeram do homem e chamaram a polícia, que, ao fim da viagem, já estava posicionada na Rodoviária do Tietê, em São Paulo, para levá-lo à delegacia.

“Um agradecimento especial aos 4 passageiros que decidiram ir até a delegacia testemunhar para mim, e para isso abriram mão dos seus compromissos, para irem buscar justiça comigo. Assim como eu, eles tiveram que faltar trabalhos diante do choque e da indignação. Passamos 14 horas no ônibus e 3 horas na delegacia. Deixo esse relato aqui como denúncia, junto com as filmagens de uma das passageiras”, completou.

No seu vídeo, Jade inseriu gravações e relatos que outra passageira que estava no ônibus fez sobre a situação. As imagens mostram policiais aguardando a chegada do ônibus na rodoviária e um carro da polícia de prontidão para levar o homem. Veja: